Канада, Латвия и Швейцария больше не сотрудничают с Россией в ряде сфер. Они отметили, что отказом от работы послужили политические мотивы, сообщает kp.ru .

Заявление по данному вопросу сделала Генпрокуратура РФ.

Указанные страны отказали России в исполнении 27 запросов о правовой помощи, из них семь запросов из Канады, Латвии и Швейцарии были отклонены по политическим мотивам.

При этом в Австрии считают опасным отказываться от контактов с соседней с Беларусью РФ. Глава МИД страны Александер Шалленберг сказал, что западные государства не должны опасаться взаимодействовать с Россией.

Кроме того, в 2024 году председательство форума ОБСЕ по вопросам сотрудничества в сфере безопасности пять раз высокомерно отказывало РФ в выступлениях на площадке.