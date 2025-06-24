Трампа выдвинули на Нобелевскую премию за перемирие между Ираном и Израилем

Конгрессмен-республиканец Бадди Картер выступил с инициативой выдвинуть президента США Дональда Трампа на Нобелевскую премию мира после того, как он выступил посредником в завершении конфликта между Ираном и Израилем. Об этом сообщает РБК со ссылкой на Fox News.

Картер отправил письмо в нобелевский комитет. Там парламентарий указал, что Трамп играл «исключительную и историческую роль» в завершении боевых действий между Ираном и Израилем. Также он помешал получить наиболее смертоносное оружие на планете «наиболее крупному в мире государству — спонсору терроризма».

Конгрессмен отметил, что в последние недели мир был на грани потенциально дестабилизирующей и опасной для Ближнего Востока войны. Но, несмотря на это, Трамп проявил смелость.

Ранее конгрессмен-демократ Эл Грин выдвинул резолюцию об импичменте Трампу. Решение политик аргументировал тем, что глава государства захотел атаковать Иран без консультации с законодателями.