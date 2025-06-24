Стало известно о выдвижении резолюции об импичменте Трампу

сегодня в 18:29

В Конгрессе США выдвинута резолюцию об импичменту Трампу за удары по Ирану

Конгрессмен-демократ от штата Техас Эл Грин выдвинул резолюцию об импичменте президенту США Дональду Трампу. Свое решение политик аргументировал тем, что глава государства принял решение об атаке на Иран без консультации с законодателями, сообщает РИА Новости .

Грин ссылается на статью 1, раздел 8, пункт 11 Конституции США, согласно которой Конгресс наделяется правом объявлять войну другим странам. Демократ считает, что Трамп нарушил это предписание, не посоветовавшись с законодателями об ударах по иранским ядерным объектам.

«Одностороннее, ничем не спровоцированное применение силы президентом Трампом без разрешения или уведомления конгресса представляет собой злоупотребление властью при отсутствии непосредственной угрозы для США», — гласит резолюция.

В документе добавляется, что действия президента «способствуют вырождению американской демократии в авторитаризм».

Ранее в Конгрессе уже заявляли, что удары США по Ирану противоречат американской Конституции и могут служить поводом для выдвижения импичмента Дональду Трампу.