Стало известно о выдвижении резолюции об импичменте Трампу
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Конгрессмен-демократ от штата Техас Эл Грин выдвинул резолюцию об импичменте президенту США Дональду Трампу. Свое решение политик аргументировал тем, что глава государства принял решение об атаке на Иран без консультации с законодателями, сообщает РИА Новости.
Грин ссылается на статью 1, раздел 8, пункт 11 Конституции США, согласно которой Конгресс наделяется правом объявлять войну другим странам. Демократ считает, что Трамп нарушил это предписание, не посоветовавшись с законодателями об ударах по иранским ядерным объектам.
«Одностороннее, ничем не спровоцированное применение силы президентом Трампом без разрешения или уведомления конгресса представляет собой злоупотребление властью при отсутствии непосредственной угрозы для США», — гласит резолюция.
В документе добавляется, что действия президента «способствуют вырождению американской демократии в авторитаризм».
Ранее в Конгрессе уже заявляли, что удары США по Ирану противоречат американской Конституции и могут служить поводом для выдвижения импичмента Дональду Трампу.