Трампа назвали реалистом в вопросе урегулирования украинского конфликта

Старший директор по вопросам борьбы с терроризмом в Совете нацбезопасности Белого дома и заместитель помощника президента США Себастьян Горка считает президента США Дональда Трампа реалистом в вопросе урегулирования конфликта на Украине, сообщает RT со ссылкой на Politico.

«Администрация Дональда Трампа живет в реальном мире. Мы признаем реальность на земле, во-первых. Мы не утописты, не верим в утопию», — сказал он, отвечая на вопрос о территориальных аспектах в ходе урегулирования украинского конфликта.

Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что Вашингтон будет принимать решение о возможной личной встречи президента Дональда Трампа с российским лидером Владимиром Путиным после того, как пройдут переговоры делегаций РФ и Украины в Стамбуле.

Переговоры РФ и Украины должны были состояться в Стамбуле 15 мая, но в итоге перенесены на 16 мая.