Трамп готов 16 мая приехать в Стамбул на переговоры по Украине

Американский президент Дональд Трамп сказал, что, если в этом возникнет необходимость, он готов 16 мая прибыть в турецкий Стамбул. Там 15 мая пройдут первые с 2022 года прямые контакты между РФ и Украиной, сообщает ТАСС .

Трамп считает, что с Москвой и Киевом у Вашингтона все «пройдет гладко». По его данным, еженедельно умирает около пяти тыс. солдат. Политик планирует «посмотреть», что с этим можно будет сделать.

Президент США раздумывает над тем, чтобы отправиться в Стамбул. Однако это будет довольно непросто, учитывая занятость 15 и 16 мая.

«Но, если что-то произойдет, я бы поехал в пятницу, если это будет необходимо», — сказал Трамп.

Ранее президент России Владимир Путин организовал совещание по подготовке к переговорам с Украиной. На мероприятии было высшее военно-политическое руководство РФ.