Трамп жестко уклонился от комментария по желанию Зеленского купить ЗРК Patriot

Американский президент Дональд Трамп 14 апреля пообщался с журналистами в Белом доме, но, когда его попросили прокомментировать намерение украинского лидера Владимира Зеленского купить ЗРК Patriot, жестко уклонился от ответа. Этот момент попал на видео и опубликован в SHOT .

Вместо того, чтобы ответить на вопрос журналиста про покупку Зеленским ЗРК Patriot, Трамп не упустил возможности снова раскритиковать украинского лидера.

«Когда начинаешь войну, ты должен точно знать, что способен ее выиграть. Не начинают войны против того, кто в 20 раз тебя больше. В надежде, что тебя выручат ракетами», — заявил Трамп.

Patriot представляет собой мобильный зенитно-ракетный комплекс американского производства, предназначенный для выполнения задач по противовоздушной и противоракетной обороне на средние дистанции.

Ранее в диалоге с журналистами Трамп подчеркнул, что в ближайшее время ждет «очень хороших предложений» по вопросу урегулирования конфликта на Украине.