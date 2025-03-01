Трамп: Зеленский хочет продолжать воевать

Американский президент Дональд Трамп заявил, что украинский лидер Владимир Зеленский хочет продолжать воевать в то время, как Соединенным Штатам нужен мир, сообщает РИА Новости .

«Мы хотим мира… Он хочет продолжать сражаться, сражаться, сражаться. Мы хотим положить конец смертям», — заявил он.

Также Трамп отметил, что президент России Владимир Путин хочет мира.

Во время встречи с Трампом Зеленский заявил, что против прекращения огня в конфликте с Россией, так как считает, что это не даст результата и Москва нарушит договоренность. После этого Трамп накричал на Зеленского и заявил, что у Украины заканчиваются солдаты, а сам он хочет остановить конфликт, чтобы спасти жизни людей и не тратить миллионы долларов на украинский кризис.

В итоге Трамп и Зеленский поссорились. Трамп назвал украинского коллегу stupid president, что в переводе на русский язык звучит как «тупой президент». Позднее Зеленский покинул Белый дом раньше предполагаемого времени.