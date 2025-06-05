Трамп запретил въезд в США гражданам из ряда стран
Американский президент Дональд Трамп подписал указ о запрете на въезд в США граждан из ряда стран в связи с рисками национальной безопасности, сообщает РИА Новости.
«США запрещают въезд из определенных стран, ссылаясь на риски национальной безопасности…», — сообщила журналист телеканала CBS News Дженнифер Джейкобс в соцсети Х.
Ранее сообщалось, что администрация американского президента Дональда Трампа планирует пересмотреть правила въезда для граждан 43 стран.
Новые визовые ограничения могут коснуться 21 страны. Граждане Афганистана, Бутана, Венесуэлы, Ирана, Кубы, КНДР, Ливии, Сомали, Судана, Сирии и Йемена рискуют полностью утратить возможность путешествовать в США.