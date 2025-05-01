Трамп заявил Зеленскому, что Россия сильнее

Американский президент Дональд Трамп в Ватикане во время встречи с Владимиром Зеленским призвал того заключить сделку по украинским ресурсам, потому что Россия больше и сильнее, сообщает РИА Новости .

«Я говорил ему (Зеленскому — ред.), что будет очень хорошо, если мы подпишем сделку. Потому что Россия намного больше и сильнее», — заявил он.

По его словам, после того, как он перестроил армию, Россия якобы «и близко не так сильна, как США».

Ранее Трамп высказал мнение о том, что США потратили уже слишком много денег и затянувшийся конфликт пора завершать, в том числе для того, чтобы Вашингтон мог тратить средства на что-то более значимое, чем поддержание кризиса. Он прямо сказал Зеленскому, что пора двигаться в сторону прекращения огня, но украинский президент не согласился с этим.