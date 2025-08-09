Трамп заявил о возможном обмене территориями между РФ и Украиной

Американский президент Дональд Трамп заявил, что в территориальном контексте украинского урегулирования могут быть обмены и возвращения, сообщает РИА Новости .

«Мы рассматриваем возвращение некоторых, некоторые обмены. Это сложно. Часть вернется, часть поменяется, будет обмен территориями», — отметил он.

По его словам, это будет обсуждаться «позже или завтра».

Президент РФ Владимир Путин и американский лидер Дональд Трамп могут встретиться лично в конце следующей недели.

Ранее в Кремле заявили, что следующая неделя обозначена как ориентир для встречи Путина и Трампа. Однако точная дата не называлась.

Сейчас РФ и США ведут подготовку к переговорам. О том, где именно встретятся Путин и Трамп, пока что ничего неизвестно.