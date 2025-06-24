Трамп заявил о «вечном перемирии» между Израилем и Ираном

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Трамп: прекращение огня между Ираном и Израилем будет длиться вечно

Президент США Дональд Трамп сделал заявление о заключении бессрочного перемирия между Израилем и Ираном, сообщает РИА Новости .

«Это прекращение огня будет длиться вечно», — сказал Трамп в интервью NBC News, опровергая предположения о временном характере договорённости.

Договоренности должны вступить в силу через 6 часов после объявления (по завершении текущих операций). Иран первым объявит 12-часовое перемирие. Израиль присоединится после первых 12 часов

Ранее Трамп назвал соглашение о завершении «12-дневной войны» историческим достижением, способным предотвратить многолетний конфликт, который «мог разрушить весь Ближний Восток». Особое внимание он уделил поэтапному подходу, позволяющему сторонам завершить военные операции без потери лица.