Трамп заявил о своем разочаровании Россией и Украиной

«Я разочарован в России, но я также разочарован и в Украине. Меня огорчает, что это все еще не завершено», — заявил он.

Президент России Владимир Путин и американский лидер Дональд Трамп в очередной раз пообщались по телефону 4 июня.

Путин и Трамп общались более одного часа. В ходе диалога стороны успели обсудить ряд важных вопросов, в том числе украинский конфликт, однако тема меморандумов не поднималась. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков подтвердил, что Путин предупредил Трампа о том, что ответит Украине за удар по российским аэродромам, который она нанесла 1 июня. В свою очередь Трамп отметил, что Киев не предупреждал Белый дом о своих намерениях совершить такое действие.