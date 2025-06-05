Дмитриев: Запад паникует на фоне разговора Путина и Трампа

Президент России Владимир Путин и американский лидер Дональд Трамп в очередной раз пообщались по телефону 4 июня. Тот факт, что обе стороны положительно оценили состоявшиеся переговоры, вызвал предсказуемую панику у западных стран. Такое мнение высказал глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.

«Вчерашний телефонный разговор между президентом России Владимиром Путиным и президентом США Дональдом Трампом прошел конструктивно. Это вызвало предсказуемую панику со стороны глубинного государства Запада и подконтрольных ему СМИ. Именно такие сигналы о возможности диалога и деэскалации нарушают их привычную схему работы, основанную на лжи и конфронтации», — написал Дмитриев в своем Telegram-канале.

Глава РФПИ указал на то, что факт нормального контакта России и США заставляет Запад паниковать, так как это рушит их привычную схему работы, основой которой являются ложь и конфронтация. Сотрудничество Москвы и Вашингтона может укрепить мир, что, в свою очередь, будет невыгодным для западных стран.

Путин и Трамп общались более одного часа. В ходе диалога стороны успели обсудить ряд важных вопросов, в том числе украинский конфликт, однако тема меморандумов не поднималась. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков подтвердил, что Путин предупредил Трампа о том, что ответит Украине за удар по российским аэродромам, который она нанесла 1 июня. В свою очередь Трамп отметил, что Киев не предупреждал Белый дом о своих намерениях совершить такое действие.