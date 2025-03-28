Трамп заявил о прогрессе в вопросе урегулирования конфликта на Украине

Американский президент Дональд Трамп выразил уверенность в положительной динамике переговорного процесса по разрешению украинского конфликта. Общаясь с представителями прессы в Белом доме, он признал наличие значительной напряженности между участниками конфликта, но подчеркнул существование определенных успехов в диалоге, пишет ТАСС .

«И, думаю, мы добиваемся прогресса. Однако между сторонами (РФ и Украиной — ред.) есть много недоброй воли», — заявил Трамп.

Глава США упомянул, что вопросы о возможных поставках вооружения и боеприпасов Москве со стороны Пхеньяна и Тегерана не поднимались во время его коммуникации с российским президентом Владимиром Путиным.

Ранее Трамп заявил, что Вашингтон и Киев сумели достигнуть определенных договоренностей по сделке по редкоземельным металлам. Официальное подписание документов состоится в ближайшем будущем.