Трамп заявил о прогрессе по украинскому урегулированию

Трамп: мы достигли прогресса с украинцами и русскими

Президент США Дональд Трамп заявил, что по украинскому урегулированию есть прогресс, пишет РИА Новости .

«На прошедшей неделе достигли значительно прогресса. Мы взаимодействуем с русскими, с украинцами. Надеюсь, что-то получится», — указал американский лидер.

Ранее Трамп потребовал от Киева гарантий сохранности американских инвестиций в Украину.

Он заявил, что Украина может стать Россией в какой-то момент.