Трамп заявил о получении США 10% акций Intel без финансовых затрат

Президент США Дональд Трамп объявил о достижении соглашения, в результате которого федеральное правительство получило 10-процентную долю в технологическом гиганте Intel без прямых финансовых затрат, сообщает ТАСС .

Стоимость приобретённого пакета акций оценивается приблизительно в 11 млрд долларов. Сделку Трамп назвал «отличной для Америки», подчеркнув стратегическую важность национального производства полупроводников.

Данное заявление последовало за недавним призывом Трампа к отставке генерального директора Intel Лип-Бу Тана (Чэнь Лиу) из-за alleged конфликта интересов и связей с Китаем. Всего через четыре дня после этого американский лидер сообщил о «очень интересной встрече» с главой компании и успешном завершении переговоров о передаче доли государству.

Ранее администрация Трампа уже предпринимала меры по ограничению передачи передовых технологий Китаю и стимулированию возвращения производства чипов на территорию США.