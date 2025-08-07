Трамп объявил о 100-процентных пошлинах на импорт чипов

Президент США Дональд Трамп объявил о радикальных мерах по защите национальной полупроводниковой промышленности, сообщает ТАСС .

В Овальном кабинете американский лидер подписал указ о введении 100-процентных пошлин на импорт микросхем и полупроводников, что фактически удваивает стоимость зарубежной продукции.

«Компании смогут избежать этих пошлин только одним способом — начав реальное строительство производств в США, — подчеркнул Трамп.

США будут строго следить за выполнением обязательств: если обещания останутся на бумаге, задним числом начислим все штрафные санкции, добавил Трамп.