Трамп заявил о необходимости принятия Киевом американского мирного плана
Президент США Дональд Трамп заявил, что Владимиру Зеленскому придется одобрить предложенный Вашингтоном мирный план или сражаться, сообщает РИА Новости.
В комментариях журналистам в Овальном кабинете американский лидер подчеркнул: «Мы думаем, что у нас есть способ добиться мира. Ему придется его одобрить», — добавив, что в противном случае Украина может «просто продолжать сражаться».
Позиция США получила определенную поддержку со стороны России. В ходе совещания с постоянными членами Совбеза РФ Владимир Путин отметил, что план Трампа потенциально может стать основой окончательного урегулирования, однако констатировал, что предметного обсуждения с российской стороной пока не ведется.
Российский президент предположил, что Вашингтону не удается заручиться согласием Киева, который «находится в иллюзиях и надеется нанести стратегическое поражение России».
