Трамп заявил о необходимости принятия Киевом американского мирного плана

В комментариях журналистам в Овальном кабинете американский лидер подчеркнул: «Мы думаем, что у нас есть способ добиться мира. Ему придется его одобрить», — добавив, что в противном случае Украина может «просто продолжать сражаться».

Позиция США получила определенную поддержку со стороны России. В ходе совещания с постоянными членами Совбеза РФ Владимир Путин отметил, что план Трампа потенциально может стать основой окончательного урегулирования, однако констатировал, что предметного обсуждения с российской стороной пока не ведется.

Российский президент предположил, что Вашингтону не удается заручиться согласием Киева, который «находится в иллюзиях и надеется нанести стратегическое поражение России».

