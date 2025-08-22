Трамп заявил, что знает о траве больше, чем другие люди на планете

Президент США Дональд Трамп похвастался, что знает о траве больше всех людей в мире. Это заявление он сделал, обещая жителям Вашингтона благоустроить парки, сообщает «Лента.ру» со ссылкой на Independent.

Трамп встретился с сотрудниками нацгвардии, полиции Вашингтона и других ведомств. Он сообщил им, что собирается привести в порядок парки города.

Трамп заявил, что «очень хорош в уходе за травой». В доказательство он привел тот факт, что у него много полей для гольфа по всей стране, за которыми постоянно ухаживают.

Президент пообещал постелить в парках Вашингтона газоны с новыми системами полива. По его словам, по качеству они будут сравнимы с полем Национального гольф-клуба города Огаста.

Ранее в Вашингтоне по указу Трампа провели масштабную операцию по наведению порядка. Там задержали 68 человек за ночь.