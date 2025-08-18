Массовые аресты в Вашингтоне: Трамп усиливает борьбу с преступностью
В столице США продолжается масштабная операция по наведению порядка, инициированная администрацией президента США Дональда Трампа.
За последнюю ночь правоохранительные органы произвели 68 арестов и изъяли 15 единиц незаконного оружия, сообщила генеральный прокурор Пэм Бонди.
Шеф Пентагона Пит Хегсет подтвердил, что подразделения Нацгвардии будут оставаться в столице столько, сколько потребуется. Операция уже привела к предъявлению обвинений ряду подозреваемых в убийствах и наркоторговле. Администрация Трампа называет эти меры необходимыми для восстановления порядка в «преступном эпицентре страны».
Белый дом инициировал полный переход местной полиции под федеральный контроль, введение в город подразделений Национальной гвардии. Возможно подключение регулярных вооруженных сил.
На улицах Вашингтона продолжаются стихийные протесты против усиления федерального присутствия. Как отмечают очевидцы, горожане выражают недовольство резким ужесточением мер безопасности.