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Трамп заявил, что выступает с окончательным ультиматумом Ирану

Президент США Дональд Трамп обратился к Тегерану с «окончательным ультиматумом», сообщает РИА Новости .

Журналисты спросили у американского президента, можно ли воспринимать его позицию как ультиматум.

«Можно и так сказать. Можно даже сказать: последний ультиматум», — сказал Трамп.

Ранее президент США потребовал от Ирана «безоговорочной капитуляции». Он заявил, что дает Тегерану «последний шанс», чтобы сесть за стол переговоров для обсуждения ядерной сделки.

Позднее верховный лидер Ирана Али Хаменеи заявил, что отвергает предложение Трампа о капитуляции. Аятолла сказал, что его народ никогда не сдастся.

После чего Трамп допустил вероятность нанесения ударов по ядерным объектам Ирана. По его словам, Тегеран «ничего не сможет противопоставить» возможной атаке Вашингтона.