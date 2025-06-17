Трамп заявил, что вводимые санкции обходятся США в миллиарды долларов

«Речь идет о миллиардах и миллиардах долларов. Санкции — это не так просто», — отметил он.

Ранее на слушаниях в Конгрессе министр финансов США Скотт Бессент подтвердил, что Вашингтон не отменял действующие антироссийские санкции, но и не вводил новых ограничительных мер с момента прихода к власти администрации президента Дональда Трампа.

В ходе напряженного диалога с сенаторами министр не смог назвать ни одной российской организации, против которой были бы применены свежие санкции за последние полгода, пообещав предоставить эти данные дополнительно.