Трамп заявил, что введет пошлины против товаров из ЕС

Американский президент Дональд Трамп заявил, что введет импортные пошлины против товаров из ЕС, так как считает, что Брюссель «ужасно» относится к Вашингтону, сообщает РИА Новости .

«Собираюсь ли я ввести пошлины против Европейского Союза?.. Абсолютно. Евросоюз относится к нам так ужасно», — заявил он.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что с 1 февраля 2025 года Америка введет импортные пошлины в размере 25% на товары из Канады, Мексики и Китая, при этом он не исключил, что в дальнейшем пошлины могут увеличиться.

По словам Трампа, появится или нет пошлина на нефть, зависит от того, какой будет цена самого топлива. Американский лидер также в очередной раз подчеркнул, что вообще не видит необходимости покупать у Канады нефть и древесину.