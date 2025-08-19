Трамп заявил, что Украину не примут в НАТО
Фото - © РИА Новости
Президент США Дональд Трамп сказал, что Украину не примут в НАТО. Это невозможно, как и возвращение под контроль Киева Крыма, сообщает ТАСС.
Трамп отметил, что, пока он президент, войск США на Украине не будет.
Также, по словам главы США, решения на переговорах будут принимать российский лидер Владимир Путин и его украинский коллега Владимир Зеленский. Соединенные Штаты далеки от украинского кризиса.
Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что РФ готова принимать участие во всех форматах работы с Киевом. В том числе, речь идет о двусторонних и трехсторонних встречах.