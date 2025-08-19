Трамп заявил, что Украину не примут в НАТО

Президент США Дональд Трамп сказал, что Украину не примут в НАТО. Это невозможно, как и возвращение под контроль Киева Крыма, сообщает ТАСС .

Трамп отметил, что, пока он президент, войск США на Украине не будет.

Также, по словам главы США, решения на переговорах будут принимать российский лидер Владимир Путин и его украинский коллега Владимир Зеленский. Соединенные Штаты далеки от украинского кризиса.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что РФ готова принимать участие во всех форматах работы с Киевом. В том числе, речь идет о двусторонних и трехсторонних встречах.