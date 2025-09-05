сегодня в 13:43

Трамп заявил, что США «потеряли Индию и Россию» из-за Китая

Президент США Дональд Трамп заявил, что Китай «забрал» Индию и Россию, сообщает РБК .

Он опубликовал пост в Truth Social, сопроводив его фотографией. На снимке изображены российский лидер Владимир Путин, председатель КНР Си Цзиньпин и премьер-министр Индии Нарендра Моди.

Он написал, что Индия и Россия перешли к «глубокой, темной и загадочной Китайской империи». Вместе с этим он оставил пожелание трем странам.

«Пусть их ждет долгое и процветающее будущее вместе!» — написал Трамп.

Ранее Трамп заявил, что Россия и Китай слишком сильно сблизились. Он поручил Пентагону подготовиться к сдерживанию этих стран.