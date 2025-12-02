Трамп заявил, что США больше не вовлечены финансово в украинский кризис

«Как вы знаете, у нас есть проблема с войной, которую наши люди сейчас пытаются урегулировать между Россией и Украиной. Мы больше не участвуем в этой войне финансово», — заявил Трамп в ходе совещания с членами своего правительства.

Трамп напомнил, что предыдущий президент США Джо Байден потратил 350 миллиардов долларов на Украину. По его мнению, это колоссальная сумма, большая часть которой была предоставлена в виде наличных средств, а значительная часть — в виде военной техники.

«Я ничего не раздаю. Мы продаем оборудование НАТО. Европейские страны платят нам за оборудование 100% его стоимости, а затем они привозят его на Украину или делают с ним все, что им заблагорассудится», — подчеркнул Трамп.

Американский лидер подчеркнул, что в настоящее время Вашингтон стремился к тому, чтобы как можно скорее конфликт разрешился.

Вечером 2 декабря в Кремле президент России Владимир Путин начал встречу со спецпосланником американского лидера Стивом Уиткоффом, который специально прилетел в Москву. На переговорах также присутствует зять Трампа Джаред Кушнер.

