Трамп заявил, что с любовью относится к России

Американский президент Дональд Трамп отметил, что любит Россию, поэтому не хотел бы прибегать к рестрикциям из-за украинского конфликта, сообщает РИА Новости .

Тем не менее президент США подчеркнул, что намерен ввести вторичные санкции против Москвы, если не удастся достичь договоренности по украинскому конфликту.

«Я люблю российский народ. Это великий народ. Я не хочу делать этого с Россией», — подчеркнул глава США.

При этом он пригрозил, что Штаты введут вторичные санкции и пошлины против государств, которые сотрудничают с РФ, если соглашение по украинскому конфликту не будет достигнуто. Это могут быть 100-процентные тарифы или что-то другое, варианты рассматриваются.

Ранее Трамп сократил срок для достижения мирного соглашения между РФ и Украиной до 10-12 дней.