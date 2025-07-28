Трамп заявил, что с любовью относится к России
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Американский президент Дональд Трамп отметил, что любит Россию, поэтому не хотел бы прибегать к рестрикциям из-за украинского конфликта, сообщает РИА Новости.
Тем не менее президент США подчеркнул, что намерен ввести вторичные санкции против Москвы, если не удастся достичь договоренности по украинскому конфликту.
«Я люблю российский народ. Это великий народ. Я не хочу делать этого с Россией», — подчеркнул глава США.
При этом он пригрозил, что Штаты введут вторичные санкции и пошлины против государств, которые сотрудничают с РФ, если соглашение по украинскому конфликту не будет достигнуто. Это могут быть 100-процентные тарифы или что-то другое, варианты рассматриваются.
Ранее Трамп сократил срок для достижения мирного соглашения между РФ и Украиной до 10-12 дней.