Трамп заявил, что Путин не требовал прекращения военной помощи Украине

Президент США Дональд Трамп утверждает, что тема прекращения военной помощи Украине не обсуждалась во время телефонных переговоров с российским лидером Владимиром Путиным, сообщает «Царьград» .

В интервью телеканалу Fox News Трамп сказал, что президент России не требовал прекращения поставок военной помощи на Украину. По его словам, этот вопрос во время разговора не поднимался.

«Нет, он не требовал. Мы вообще не говорили о помощи. Мы говорили о многом, но помощь не обсуждалась», — заявил американский президент.

При этом в пресс-службе Кремля по итогам телефонных переговоров 18 марта сообщили, что Владимир Путин в разговоре с Дональдом Трампом заявил о том, что для достижения мирного решения ситуации вокруг Украины необходимо полностью прекратить военную помощь Киеву.