Трамп заявил, что получает сигналы о готовности Путина к личной встрече

Он считает, что Москва хочет заключить сделку.

«Может быть, они готовы к этому. По тому, что я слышу, Путин хотел бы встретиться со мной, и мы встретимся, как только сможем», — заявил Трамп.

Он также подчеркнул, что у него не уверен, смогут ли санкции заставить Москву начать переговоры по урегулированию украинского конфликта.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Россия готова к диалогу по Украине с США, но сигналов от Вашингтона пока не поступало. РФ ждет их.

Между тем министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто призвал Путина и Трампа к переговорам для решения конфликта на Украине. По словам политика, прямые контакты США и РФ дадут надежду на решение украинского кризиса.