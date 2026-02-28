Трамп заявил, что поддержал бы отмену санкций против РФ после СВО

Американский президент Дональд Трамп заявил, что поддержал бы отмену санкций против РФ после окончания конфликта на Украине, сообщает РИА Новости .

«Я хочу снять санкции. <…> Но сначала нам нужно закончить эту войну», — отметил он.

Ранее Минфин США ввел санкции против троих россиян, одного гражданина Узбекистана, сообщает ТАСС.

Под санкции также попали три компаний из России и ОАЭ из-за угроз в сфере кибербезопасности.

23 февраля в Евросоюзе обсуждали 20-й пакет санкций против России. Однако глава дипломатии ЕС Кая Каллас допустила, что прогресса по обсуждению не будет.

Каллас отметила, что будет продвигать этот вопрос. При этом она не уверена, что получится согласовать кредит Украине на сумму 90 млрд евро.

