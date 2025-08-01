Трамп заявил, что опечален авиаударами России по Украине

«Я считаю, что действия России очень печалят… Я считаю, что это отвратительно. Это война Байдена, а не моя», — отметил он.

США хотят, чтобы Россия и Украина заключили мирный договор в течение 10 дней. Об этом заявил ранее американский президент Дональд Трамп. Республиканец уточнил сроки, установленные им для урегулирования украинского конфликта.

Он предупредил, что если мирное соглашение не будет подписано, то США введут в отношении России 100-процентные пошлины. По его словам, такой ультиматум может как «повлиять на Москву, так и остаться незамеченным ею».