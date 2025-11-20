сегодня в 05:27

Трамп заявил, что немного разочарован в Путине

Американский президент Дональд Трамп считает, что президент РФ Владимир Путин знает о его «разочаровании» темпами урегулирования конфликта на Украине, сообщает РИА Новости .

«Я немного разочарован в президенте Путине сейчас, он это знает», — заявил он.

Ранее сообщалось, что администрация американского президента Дональда Трампа организовывает закрытые переговоры с РФ по созданию плана завершения конфликта на Украине.

Он может включать в себя 28 пунктов и быть разделен на четыре блока.

