Американское издание сообщает о разработке 28-пунктного украинского плана

Axios: США и Россия ведут тайные консультации по конфликту на Украине

Администрация президента США Дональда Трампа проводит закрытые консультации с Россией по разработке нового плана урегулирования конфликта на Украине, сообщает РИА Новости .

Согласно публикации Axios, ссылающейся на американские и российские источники, 28-пунктный документ структурно разделен на четыре ключевых блока: мир на Украине, гарантии безопасности, безопасность в Европе и будущие отношения США с Россией и Украиной.

Переговоры ведут специальный посланник Трампа Стив Уиткофф и глава РФПИ Кирилл Дмитриев, который посещал Вашингтон в октябре.

По данным издания, российская сторона настроена оптимистично относительно перспектив соглашения, однако остается неясной позиция Киева и европейских союзников Украины, особенно в вопросах территориального контроля. План разрабатывается по аналогии с недавним соглашением по сектору Газа, инициированным администрацией Трампа.

Ранее Дмитриев подтверждал обсуждение с американскими представителями гуманитарных вопросов, включая возможные обмены заключенными.

