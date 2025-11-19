Американское издание сообщает о разработке 28-пунктного украинского плана
Администрация президента США Дональда Трампа проводит закрытые консультации с Россией по разработке нового плана урегулирования конфликта на Украине, сообщает РИА Новости.
Согласно публикации Axios, ссылающейся на американские и российские источники, 28-пунктный документ структурно разделен на четыре ключевых блока: мир на Украине, гарантии безопасности, безопасность в Европе и будущие отношения США с Россией и Украиной.
Переговоры ведут специальный посланник Трампа Стив Уиткофф и глава РФПИ Кирилл Дмитриев, который посещал Вашингтон в октябре.
По данным издания, российская сторона настроена оптимистично относительно перспектив соглашения, однако остается неясной позиция Киева и европейских союзников Украины, особенно в вопросах территориального контроля. План разрабатывается по аналогии с недавним соглашением по сектору Газа, инициированным администрацией Трампа.
Ранее Дмитриев подтверждал обсуждение с американскими представителями гуманитарных вопросов, включая возможные обмены заключенными.
