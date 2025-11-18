Дмитриев: РФ и США обсудили возможность очередного обмена заключенными

Между РФ и США может состояться очередной обмен заключенными. Такую возможность допустил спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев, сообщает ТАСС со ссылкой на Axios.

Он уточнил, что встретился с рядом официальных лиц и членами администрации американского лидера Дональда Трампа в ходе своего визита в США 24–26 октября. Стороны обсудили гуманитарные вопросы.

В том числе РФ и США поговорили на тему проведения очередного обмена заключенными. Дмитриев добавил, что вопрос детально прорабатывает американская сторона.

В последний раз обмен заключенными между РФ и США состоялся в апреле. Москва передала Штатам Ксению Карелину, которая была приговорена к 12 годам колонии, и вернула себе Артура Петрова, арестованного в 2023 году на Кипре по просьбе США.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.