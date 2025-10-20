Трамп заявил, что не верит в победу Украины в конфликте
Фото - © Илья Старков / Фотобанк Лори
Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что не верит в победу Киева в российско-украинском конфликте, сообщает ТАСС.
«Они (в теории-ред.) все еще могут победить. Не думаю, что они победят. Но (теоретически — ред.) они все еще могут», — отметил глава Белого дома на просьбу прокомментировать его недавние утверждения о потенциально возможном возвращении Украины к прежним границам.
Президент США уверен, что в конечном счете украинский конфликт будет урегулирован. Трамп утверждал, что ему удалось завершить 8 военных конфликтов, но остался еще один. Вашингтон добьется мирного урегулирования конфликта между Москвой и Киевом.
Ранее глава киевского режима Владимир Зеленский заявил, что страны приближаются к возможному завершению конфликта между Россией и Украиной.
Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.