Трамп заявил, что не верит в победу Украины в конфликте

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что не верит в победу Киева в российско-украинском конфликте, сообщает ТАСС .

«Они (в теории-ред.) все еще могут победить. Не думаю, что они победят. Но (теоретически — ред.) они все еще могут», — отметил глава Белого дома на просьбу прокомментировать его недавние утверждения о потенциально возможном возвращении Украины к прежним границам.

Президент США уверен, что в конечном счете украинский конфликт будет урегулирован. Трамп утверждал, что ему удалось завершить 8 военных конфликтов, но остался еще один. Вашингтон добьется мирного урегулирования конфликта между Москвой и Киевом.

Ранее глава киевского режима Владимир Зеленский заявил, что страны приближаются к возможному завершению конфликта между Россией и Украиной.

