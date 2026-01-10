Трамп заявил, что не считает необходимым похищение президента России

Президент США Дональд Трамп отверг предположения о возможности операции по похищению российского лидера Владимира Путина по аналогии с захватом президента Венесуэлы Николаса Мадуро, сообщает «КоммерсантЪ» .

В комментарии журналистам, опубликованном на YouTube-канале Белого дома, Трамп заявил: «Я не думаю, что в этом будет необходимость. У меня всегда были с ним хорошие отношения».

Комментируя ход переговоров о завершении российско-украинской войны, Трамп добавил: «в итоге мы его урегулируем». При этом он сожалеет, что этого не удалось сделать быстрее.

Это заявление прозвучало через неделю после военной операции США в Венесуэле, в ходе которой Мадуро и его супруга были захвачены и доставлены в Нью-Йорк, где им предъявлены обвинения в «наркотерроризме». Следующее судебное заседание по их делу назначено на 17 марта.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.