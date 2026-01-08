МВД Венесуэлы: Мадуро и его жена были ранены при похищении

Глава МВД Венесуэлы Диосдадо Кабельо заявил, что президент Венесуэлы Николас Мадуро и его супруга Силия Флорес были ранены при похищении, сообщает РИА Новости .

«Сильвия была ранена в голову и получила удар по телу, у Мадуро ранение ноги», — заявил он.

3 января 2026 года США атаковали военные объекты в Венесуэле и захватили, затем вывезли из страны Мадуро и его супругу Силию Флорес. Они были доставлены в США и помещены в следственный изолятор в Бруклине, расположенном в южной части Нью-Йорка.

5 января Мадуро и Флорес предстали перед Федеральным судом Южного округа штата Нью-Йорк. Американские власти обвинили их в причастности к незаконному обороту наркотиков. Мадуро и Флорес отрицают свою вину по предъявленным обвинениям.

