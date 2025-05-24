Трамп заявил, что не планирует пересматривать решение о пошлинах ЕС

Президент США Дональд Трамп заявил, что не намерен пересматривать решение об импортных пошлинах в отношении ЕС, сообщает ТАСС .

«Я не стремлюсь заключить сделку. Мы и так заключили сделку на уровне 50%. Но, повторюсь, пошлины не будут действовать, если они (страны Евросоюза, — прим. ред.) создадут производство здесь», — отметил он.

Трамп добавил, если кто-то захочет построить в США завод, американские власти могут обсудить некоторую отсрочку на время строительства.

Ранее Трамп заявил, что недоволен сложностями в торговле с Евросоюзом. Поэтому он принял решение ввести пошлины в 50% с ЕС с 1 июня.

По словам республиканца, Евросоюз был создан в первую очередь для того, «чтобы пользоваться США в вопросах торговли». Трамп заявил, что ему трудно вести дела с Брюсселем.

По его словам, переговоры ЕС и США «ни к чему не ведут». В связи с этим Трамп предложил ввести 50-процентные тарифы в отношении блока. Он уточнил, что пошлина не будет взиматься, если товар будет изготовлен непосредственно в США.