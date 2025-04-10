сегодня в 00:59

Трамп заявил, что не исключает проведение встречи с Путиным

Американский президент Дональд Трамп заявил, что в будущем не исключает проведение встречи с российским лидером Владимиром Путиным, сообщает РИА Новости .

«В какой-то момент — да», — сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

Ранее сообщалось, что РФ и США готовят новую встречу для обсуждения нормализации работы посольств, сообщил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

По словам главы МИД, на грядущих консультациях обсудят нормализацию контактов и «ликвидацию раздражителей» в двусторонних отношениях, которые мешают работе диппредставительств.