Трамп заявил, что не доверяет опросам, которые показывают непопулярность

Американский президент Дональд Трамп заявил, что не доверяет опросам общественного мнения, которые показывают его непопулярность, сообщает РИА Новости .

Он заявил о необходимости бороться с фейковыми опросами.

«Они интервьюируют гораздо больше демократов, чем республиканцев. В последние дни я проверял, они опрашивают многих демократов, а республиканцев — меньше», — отметил Трамп на митинге в Мичигане.

По его словам, достоверные опросы показали бы, что его поддержка среди населения находится не на уровне 40%, а превышает 60%.

Согласно опросу Marist, 42% жителей США одобряют то, как президент Трамп выполняет свою работу, что немного ниже показателя в 45% в марте.

20 января Дональд Трамп вновь занял пост президента США, заявив о начале «нового золотого века» — с восстановлением экономики, прекращением конфликтов и возвращением гордости за страну. Однако спустя сто дней рейтинг его поддержки опустился до 44% — худший показатель для президента США за восемь десятилетий