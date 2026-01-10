Трамп заявил, что не допустит соседства США с Россией и Китаем в Гренландии

Глава Белого дома Дональд Трамп заявил, что не допустит соседства Соединенных Штатов с Россией и Китаем в Гренландии, сообщает РИА Новости .

Накануне Трамп провел встречу с топ-менеджерами американских нефтедобывающих компаний, на которой обсуждалась ситуация в Венесуэле.

«Мы собираемся что-то предпринять в отношении Гренландии, хотят они этого или нет, потому что если мы этого не сделаем, Гренландию возьмут под контроль Россия или Китай, а мы не собираемся иметь Россию или Китай в качестве соседа», — сказал Трамп во время встречи.

Ранее американский лидер, продолжая тему Гренландии, заявил, что Соединенным Штатам недостаточно арендовать остров. Также Дональд Трамп вновь подверг сомнению исторические права Дании на Гренландию.

