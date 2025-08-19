Трамп заявил, что хотел бы попасть в рай после смерти

Президент США Дональд Трамп заявил, что спас уже много жизней. По его словам, он хотел бы «попасть в рай, если это возможно», сообщает РЕН ТВ .

«Если я смогу спасти от гибели 7 тыс. человек в неделю, я хочу попытаться попасть в рай», - сказал республиканец.

Он отметил, что уже помог множеству людей в Индии и Пакистане. По словам Трампа, конфликт между этими странами мог бы привести к ядерной войне. Однако он «не позволил этому случиться».

Ранее президент США заявил, что остановил шесть войн, в одной из которых погибли 8 млн человек. Также он выразил намерение завершить конфликт на Украине.