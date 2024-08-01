Экс-глава США и действующий кандидат Дональд Трамп заявил, что вице-президент Соединенных Штатов Камала Харрис не должна была допустить начала конфликта между Россией и Украиной, сообщает ТАСС .

Политик обратился к сторонникам во время выступления на предвыборном мероприятии в штате Пенсильвания. Трамп спросил у избирателей, представляют ли они, что Харрис будет способна вести дела с китайским лидером Си Цзиньпином.

Также он рассказал сторонникам о том, что Харрис отправляли не допустить начала украинского конфликта. По словам Трампа, если бы он тогда был президентом США, российский лидер Владимир Путин не начал бы спецоперацию.

Ранее политик заявил, что Харрис — слабый руководитель на фоне глав других мировых держав. Она может стать «игрушкой» для остальных лидеров, если победит на выборах президента США.