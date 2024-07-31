Трамп: Харрис станет игрушкой в руках соперников США

Кандидат в президенты США Дональд Трамп считает американского вице-президента Камалу Харрис слабым руководителем на фоне других глав мировых держав, пишет ТАСС .

«Им будет очень легко. Она (Харрис — ред) будет игрушкой для них… Они растопчут ее и ее безумную администрацию», — заявил Трамп в эфире телеканала Fox News.

Претендент на Белый дом добавил, что Харрис не сможет достойно представлять США на встречах с лидерами других государств, включая председателя КНР Си Цзиньпина.

Харрис является потенциальным претендентом на должность президента США от партии демократов после того, как нынешний глава американской администрации Джо Байден отказался от участия выборах главы Белого дома.