Трамп заявил, что его не волнуют нападки со стороны Маска
Американский президент Дональд Трамп заявил, что его нисколько не беспокоят нападки со стороны миллиардера Илона Маска, сообщает RT.
По его словам, Маск «должен был сделать это несколько месяцев назад».
Ранее основатель Tesla и SpaceX Илон Маск разразился очередной резкой критикой в адрес администрации президента США Дональда Трампа, назвав новый бюджетный законопроект «отвратительной мерзостью» в своем посте на платформе X.
Кроме того, Маск после публичного конфликта с американским президентом Дональдом Трампом поддержал идею импичмента в его отношении.