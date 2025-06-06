Трамп заявил, что его не волнуют нападки со стороны Маска

Американский президент Дональд Трамп заявил, что его нисколько не беспокоят нападки со стороны миллиардера Илона Маска, сообщает RT .

По его словам, Маск «должен был сделать это несколько месяцев назад».

Ранее основатель Tesla и SpaceX Илон Маск разразился очередной резкой критикой в адрес администрации президента США Дональда Трампа, назвав новый бюджетный законопроект «отвратительной мерзостью» в своем посте на платформе X.

Кроме того, Маск после публичного конфликта с американским президентом Дональдом Трампом поддержал идею импичмента в его отношении.