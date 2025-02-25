Трамп заявил, что движение к украинскому урегулированию идет довольно быстро

«Много хороших вещей в направлении мира происходит, Думаю, движение идет довольно быстро», — сказал он.

Ранее президент России Владимир Путин также положительно оценил переговоры РФ — США, которые прошли 18 февраля в Эр-Рияде. По его словам, американские власти показали себя настроенными и открытыми для сотрудничества.

Как заявлял помощник президента РФ Юрий Ушаков, в Эр-Рияде между Россией и США был «серьезный разговор по всем вопросам». По его словам, пока трудно сказать, сближается ли Москва и Вашингтон, но в ходе контактов эта тема также поднималась.





