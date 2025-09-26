Трамп заявил, что больше не будет называть никого «бумажным тигром»

Американский президент Дональд Трамп, недавно назвавший Россию «бумажным тигром», пообещал больше не использовать такие выражения, сообщает RT .

На встрече с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом он выразил недовольство тем, что РФ продолжает военную операцию на Украине.

«Я больше не буду никого называть бумажным тигром, но Россия направила миллионы долларов на бомбы, ракеты, амуницию и на жизни… Я думаю, что настало время остановиться», — отметил он.

Ранее Дональд Трамп в социальной сети Truth Social опубликовал послание, противоположное по смыслу всем его предыдущим заявлениям. Он открыто поддержал Украину и выступил против России. Кроме того, он считает, что Россия «бесцельно сражается» на СВО, хотя с «Реальной Военной Силой» могла бы выиграть за неделю. Трамп назвал РФ «бумажным тигром».