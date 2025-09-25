Президент США Дональд Трамп в социальной сети Truth Social опубликовал послание, противоположное по смыслу всем его предыдущим заявлениям. Он открыто поддержал Украину и выступил против России, сообщает «Царьград» .

«Украина сможет вернуть свою страну в ее первозданном виде и, кто знает, может быть даже пойти дальше!» — написал Трамп.

Кроме того, он считает, что Россия «бесцельно сражается» на СВО, хотя с «Реальной Военной Силой» могла бы выиграть за неделю. Трамп назвал РФ «бумажным тигром».

Затем он дал понять, что поставки оружия для НАТО продолжатся только за деньги.

19 сентября Украина получила первую партию вооружений, приобретенных по программе PURL («Список приоритетных потребностей Украины»). Этот механизм — новая финансово-логистическая схема, в рамках которой США реализуют своим союзникам по НАТО вооружение для дальнейшей передачи Киеву.

Можно говорить о том, что США переходят из роли спонсора в роль продавца. Именно к этому стремился Трамп с момента вступления в должность: избавить американский бюджет от украинского бремени, превратив убыточное и идеологически обусловленное предприятие в прибыльный бизнес.

