Трамп заявил, что Байден не позволил Украине дать отпор в конфликте с Россией

«Очень трудно, если вообще возможно, выиграть войну, не атакуя страну-захватчика. Как если бы великой спортивной команде, у которой фантастическая защита, не разрешали играть в нападении. Нет шансов на победу! Так и с Украиной и Россией», — написал Трамп в Truth Social.

Он подчеркнул, что «бесчестный и ужасно некомпетентный» бывший глава Белого дома позволил Украине лишь защищаться. Это якобы и привело к провалу ВСУ на линии боевого соприкосновения.

При этом Трамп в очередной раз напомнил, что при его президентстве конфликт между Россией и Украиной никогда бы не случился.

Ранее американский президент Дональд Трамп после переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным на Аляске и главой Украины Владимиром Зеленским в Белом доме заявил, что мир больше не стоит на пороге третьей мировой войны.