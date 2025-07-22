Трамп выводит США из ЮНЕСКО

Американский президент Дональд Трамп принял решение о выходе США из ЮНЕСКО, сообщает РИА Новости со ссылкой на New York Post (NYP). В Белом доме заявили, что эта организация поддерживает «разжигающие рознь культурные и социальные цели», противоречащие «здравым политическим мерам», за которые голосовали граждане страны.

По словам неназванного источника NYP, в администрации Трампа недовольны тем, что в ЮНЕСКО продвигают «разнообразие, равенство и инклюзивность» (DEI) и проявляют «пропалестинскую и прокитайскую предвзятость». В феврале 2025 года американский лидер также постановил провести оценку США в международной организации.

В мае Дональд Трамп уже предлагал заморозить большинство обязательных и все добровольные взносы в структуры ООН, включая ЮНЕСКО и ВОЗ.

Ранее глава США подписал закон о стрейблкоинах, выполнив предвыборные обещания по части поддержки развития криптовалютной отрасли.

